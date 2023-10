Auslöser Nahost-Konflikt: Staatsschutz ermittelt in Salzgitter

In Salzgitter-Ringelheim hat die Polizei Spuren gesichert, nachdem dort am Bahnhofsgebäude Schriftzüge wegen des Nahost-Konflikts aufgetaucht sind - unter anderem auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (Symbolfoto)

Der Nahost-Konflikt zwischen Israel und Palästina mit den Angriffen der Hamas ist längst auch in Deutschland angekommen. Ein Thema, dem man nicht aus dem Weg gehen kann. So wurde zum Beispiel in Braunschweig eine Israel-Flagge gestohlen, es gibt vier Tatverdächtige. In Salzgitter wurde sogar eine Israel-Fahne angezündet. Der Staatsschutz ermittelt hier bereits.

Bahnhofsgebäude in Salzgitter-Ringelheim beschmiert - auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Und in Salzgitter kommen nun weitere Ermittlungen auf den Staatsschutz zu. Wie die Polizei berichtet, wurde sie von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass es auf dem gesamten Bahnhofsgelände in Salzgitter-Ringelheim, insbesondere an den dortigen „Wartehäuschen“, zu Beschriftungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt gekommen sei. Dabei wurden auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der Tatzeitraum auf die Nacht von Sonntag auf Montag erstreckt. Der Tatort und die damit einhergehende Spurensuche wurde durch die Polizei Salzgitter übernommen. Der Staatsschutz der Polizei hat seine Ermittlungen aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die etwas zu den Geschehnissen sagen können. Die Polizei Salzgitter nimmt Hinweise unter der 05341/18970 entgegen.

red

