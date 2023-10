Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet in Salzgitter

Von links: Janin Gomzi mit Levi Gomzi, Monika Völker, Markus Völker, Ilona Riefling, Michael Lippmann, Friederike Lippmann (mit Alina), Christian Mohr, Naemi May, Enrico May Vorne: Olessja Walter (mit Lennard) und Judith May. Das Foto entstand bei der gemeinsamen Packaktion der EFG Salzgitter am 14. Oktober, wo bereits 55 Päckchen gepackt wurden.

Die christliche Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ geht dieses Jahr bereits in die 28. Saison. „Es scheint angesichts der manchmal beängstigenden Lage weltweit und auch in Europa nochmal wichtiger zu werden, einen Kontrapunkt zu setzen und ein Zeichen der Liebe und Anteilnahme zu senden“, meinen Judith und Enrico May, die Koordinatoren der Aktion in Salzgitter. In einer Pressemitteilung zeigen sich die Koordinatoren begeistert darüber, dass sie ein ehemaliges Empfängerkind kennenlernen durften.

Mark C. aus der Ukraine erhielt Weihnachten 1993 Geschenke aus Salzgitter

Mark C. bekam Weihnachten 1993 sein Geschenk in seiner Heimatstadt Mogilev-Podolskij in der Westukraine. Er erinnert sich, dass man eigentlich nie etwas geschenkt bekam, weder zu Weihnachten noch zum Geburtstag. Die Tüte Gummibärchen und das schöne, warme Gefühl sei bis heute hängengeblieben, erzählt er. Inzwischen lebt Mark mit seiner Familie in Salzgitter und packt selber fleißig mit für „Weihnachten im Schuhkarton“.

Während Mark sich damals noch über die Tüte Gummibärchen freuen konnte, empfehlen die Organisatoren, dieses Jahr keine Süßigkeiten mehr einzupacken. Das liege daran, dass zunehmend mehr Schuhkartons außerhalb der EU - wie in Georgien, Moldau oder der Ukraine - verteilt werden. Aus rechtlichen Bestimmungen dürfen dort keine Lebensmittel eingeführt werden. Verboten sei es aber nicht, Süßigkeiten einzupacken. Diese Kartons gehen dann zum Beispiel nach Rumänien oder Bulgarien, so die Organisatoren.

Letztes Jahr konnten 579 Geschenke aus Salzgitter an arme Kinder verteilt und 1.179,30 Euro an Spenden für das Projekt überwiesen werden.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist ein Projekt der christlichen Hilfsorganisation Samaritans Purse, die unter anderem mit humanitären Einsätzen in der Ukraine und Armenien tätig sind. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage: www.die-samariter.org.

Hier können Sie Geschenke in Salzgitter abgeben

Der Annahmezeitraum für die Geschenke ist dieses Jahr vom 6. bis 13. November. Sie können bei folgenden Annahmestellen abgegeben werden:

Thiede : Alte Apotheke, Björn Westphal Frankfurter Straße 56, (05341)26217

: Alte Apotheke, Björn Westphal Frankfurter Straße 56, (05341)26217 Lebenstedt : Möbel-Profi GmbH, Etta Trültzsch, Hammerschlag 2, (05341)64466

: Möbel-Profi GmbH, Etta Trültzsch, Hammerschlag 2, (05341)64466 Gebhardshagen : Gärtnerei Starke, Jens Neubert, Reichenberger Straße 57, (05341)72900

: Gärtnerei Starke, Jens Neubert, Reichenberger Straße 57, (05341)72900 Salzgitter-Bad : Malteser-Apotheke, Siegrid Teichmann, Bohlweg 61/63, (05341)393434 und EFG Salzgitter, Benjamin Speitelsbach, Kriemhildstraße 6, (05341)36299

: Malteser-Apotheke, Siegrid Teichmann, Bohlweg 61/63, (05341)393434 und EFG Salzgitter, Benjamin Speitelsbach, Kriemhildstraße 6, (05341)36299 Groß Lafferde: Meike Berndzen, Bürgermeister-Brecht-Ring 1B, (0176)41599504

red

