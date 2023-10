Salzgitteraner wollen Päckchen an bedürftige Kinder verteilen

Erstmals startet der Verein „Päckchen für Braunschweig“ eine Weihnachtsaktion mit dem Salzgitteraner Partner „Remember why u started“ (RWUS), der in der Stahlstadt viele Projekte mit Jugendlichen umsetzt. Die Organisation aus der Löwenstadt, die zuletzt 3450 bedürftigen Kindern in Braunschweig eine Weihnachtsfreude bereitet hat, indem sie ihnen gespendete Geschenke übergab, will in diesem Jahr auch „Päckchen für Salzgitter“ schnüren. Im Kinder- und Jugendtreff „Forellenhof“ versuchten beide Vereine am Freitag, während einer Kulturveranstaltung Interesse für ihr Vorhaben zu wecken.

Warum Braunschweiger und Salzgitteraner gemeinsam Päckchen schnüren

Julia Swiatkowski, Vorsitzende des Vereins „Päckchen für Braunschweig“ sagte, es werde versucht, die Aktion auf alle Städte der Region auszuweiten. In Salzgitter sollen Jugendliche vor Ort helfen und in einer eineinhalbmonatigen Phase Päckchen sammeln, kontrollieren und am Ende verteilen.

Dort können Weihnachtsgeschenke abgegeben werden

Sammelpunkte für die Weihnachtsaktion sollen im „Forellenhof“ in Lebenstedt und im Friseursalon Ronak am Klesmerplatz 5 in Salzgitter-Bad sein.

