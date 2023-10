In Salzgitter gibt es diese Woche ein Kulturfeuerwerk

An diesem Wochenende feuern Salzgitters Kulturveranstalter in der ganzen Stadt ein Kulturfeuerwerk. In Thiede, Lebenstedt und Salzgitter-Bad finden Veranstaltungen statt, die die unterschiedlichen Geschmäcker treffen könnten. Was genau in der Stahlstadt los ist, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst:

Komödie „Alles was Sie wollen“ in Salzgitter-Bad

Los geht es diesen Freitag, 13. Oktober, in der Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad. Denn dann lädt der Kulturkreis Salzgitter zu einem Gastspiel der Komödie Berlin mit dem Schauspieler Herbert Herrmann und seiner Frau Nora von Collande. Darum geht‘s: Lucie, eine erfolgreiche Theaterautorin, hat eine Schreibblockade. Bisher lieferte ihr missglücktes und chaotisches Privatleben den Stoff für ihre Stücke, doch jetzt ist sie glücklich und jegliche Inspiration zum Schreiben fehlt. Wenn irgendjemand sie doch nur ein bisschen unglücklich machen könnte. Das Leben meint es „gut“ mit ihr, und eine defekte Badewanne führt zu einer Begegnung mit Thomas, ihrem Nachbarn. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie rastlos und selbstbezogen, er in sich ruhend, ein bisschen schwerfällig. Dennoch kommen die beiden einander näher und entwickeln einen gewagten Plan, um Lucies Kreativität wiederzubeleben. Los geht es um 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Tickets 16 und an der Abendkasse 22 Euro.

Blues in Salzgitter-Bad

Wer eher auf musikalische Unterhaltung steht, ist vielleicht bei der „Blues Company“ in Salzgitter-Bad richtig. Die Band tritt ebenfalls am Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, auf. Diesmal in der Kniestedter Kirche. Seit genau 40 Jahren steht die Band auf der Bühne, hat rund 4000 Auftritte in 14 Ländern gespielt und 31 Alben veröffentlicht. Sänger Todorovic, denn alle Welt nur „Toscho“ nennt, zelebriert den Blues mit seinen Mannen auf der Bühne. „Toscho“ lässt die Gitarre bei seinen perlend-eleganten Läufen fliegen, seine unverwechselbare Stimme gibt den Songs ihren markanten Ausdruck. Die Musiker sind Pioniere, Perfektionisten und Preisträger der deutschen Bluesszene. Karten für die Veranstaltung des Fachdienstes Kultur kosten im Vorverkauf 21 und an der Abendkasse 24 Euro.

Blues Company laden in die Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad ein. Foto: Privat / Veranstalter

Bruce Springsteen Tribute in Lebenstedt

In Lebenstedt können Kulturbegeisterte mehr als nur einen Hauch von Bruce Springsteen in der Kulturscheune erleben. Denn am Samstag, 14. Oktober, tritt um 19.30 Uhr Europas gefragteste Bruce Springsteen Tribute Band „Bosstime“ auf. Die Band wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, Bruce Springsteen, dem „hardest workin´man in Rock ’n’ Roll Business“ und seiner legendären E-Streetband zu Lebzeiten ein lebendiges, musikalisches Denkmal zu setzen. Der sechsköpfigen Formation um Frontmann Thomas Heinen geht es darum, Bruces „Spirit“ und die Begeisterung für seine Musik zu transportieren und diese, in mehrstündigen Live-Konzerten mit Besuchern und anderen Fans zu teilen. Karten für die Veranstaltung des Fachdienstes Kultur kosten im Vorverkauf 25,40 und 30 Euro an der Abendkasse.

Songs von Udo Jürgens in Thiede

Der Thieder Steterkult lädt am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr in das evangelische Gemeindehaus nach Thiede. Denn dann tritt der Pianist und Sänger Christian Mädler auf. Mädler interpretiert die Lieder von Udo Jürgens nicht nur auf seine ganz eigene Weise, sondern gibt als Conférencier auf charmante Weise zudem auch viele Einblicke in das Leben von Udo Jürgens.

Mit seinem aktuellen Soloprogramm „Ohne Maske“ ist Christian Mädler seit nunmehr 13 Jahren erfolgreich in Deutschland unterwegs und zählt mit seiner Hommage an Jürgens mittlerweile zu besten Interpreten auf diesem Gebiet. Karten kosten im Vorverkauf 12 und an der Abendkasse 14 Euro.

Christian Mädler spielt in Lieder von Udo Jürgens beim Steterkult in Thiede. Foto: Uta von Sohl / Veranstalter

Theater für Kinder in Lebenstedt

Auch kleine Kulturfreunde und Weltentdecker kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Denn am Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr, sind die Artisanen in der Kulturscheune in Lebenstedt zu Besuch. Das Puppenspieler-Duo aus Berlin spielt ihr Stück „Am Anfang war das Nichts.“ In dem Stück stellen sie sich die Frage, wie das Nichts überhaupt aussieht? Im Laufe der Zeit entspinnen sie so ihre ganz eigene Variante der Schöpfungsgeschichte auf sinnliche Weise, mit viel Papier und musikalischer Live-Untermalung. Tickets gibt es an der Tageskasse für 5 Euro. Der Fachdienst Kultur empfiehlt ein Mindestalter von 6 Jahren für das Stück.

