Endlich: Kinofrühling in Salzgitter – sieben Tage, sieben Filme

Ganz still und leise ist es passiert. Sozusagen zwischen Schulkinowochen und dem Start des Kinofrühlings: Das Bürgerkino Cinema in Salzgitter-Bad wird seit genau 25 Jahren von der Cinema Salzgitter-Bad GmbH betrieben. Also ehrenamtlich und mit ganz viel Herzblut. Gelegenheit, das auch ein wenig zu feiern, haben die Förderer und Freunde des ungewöhnlichen Kinos in der Angerpassage ganz sicher während des Kinofrühlings. Der nämlich findet nach drei Jahren corona-bedingter Pause nun endlich wieder statt.

Los geht der 21. Kinofrühling am 14. April mit einer Dokumentation

Los geht es am Freitag, 14. April, nicht mit „Titanic“, jenem Film, mit dem das Bürgerkino vor 25 Jahren eröffnet wurde, sondern mit „Spitzbergen – Auf Expedition in der Arktis“. Und zum Start verspricht Claus Griesbach, gemeinsam mit Ursula Liebscher, Geschäftsführung des Bürgerkinos, gleich eine Überraschung. Was genau – das wird im Vorfeld ganz sicher nicht verraten.

Scarlett Johansson (links) als Rosie und Roman Griffin Davis als Jojo in einer Szene des Films „Jojo Rabbit". Foto: Picture Alliance/dpa / Twentieth Century Fox

Verraten wird aber, dass während des 21. Kinofrühlings an sieben Tagen sieben liebevoll ausgewählte Filme auf das Publikum warten. Und nach den 20 Uhr-Vorstellungen jeweils auch die inspirierenden Gesprächsrunden mit Imbiss und Getränken. Griesbach ist zufrieden. Die Broschüre zum Kinofrühling ist noch nicht lange verteilt und das Programm auf der Homepage noch nicht lange online, doch die Resonanz sei klasse. 35 Dauerkarten seien schon verkauft – und das bei insgesamt 74 Sitzen in dem schmucken, frisch renovierten Kino.

Nach den 20 Uhr-Vorstellungen ist wieder Zeit für Gespräche und Diskussionen

Welcher Film ihm denn in diesem Jahr besonders am Herzen liege? „Das kann ich gar nicht sagen… Ich persönlich mag die Dokumentationen von Silke Schranz und Christian Wüstenberg besonders. Aber auch „Blinded by the Light“ ist ein toller Film… Eigentlich sind alle Filme, die wir zeigen, toll“, gesteht Griesbach lachend. Selbst „Jojo Rabbit“ sei zwar makaber, „aber sowas von gelungen“. Insgesamt gebe es bei allen Filmen viele interessante Ansätze, die sich sicher nach der Vorstellung „bei einem Glas Wein und einem Snack sehr gut besprechen lassen“.

Griesbach und seine Geschäftsführer-Kollegin Ursula Liebscher haben die sieben Filme ausgewählt. „Wir haben uns zusammengesetzt, alle Wünsche in einen Topf geworfen und dann entschieden. Am Ende haben wir einige Filme ausgewählt, die wir für 2019 schon auf dem Zettel hatten“, sagt Griesbach. Ganz neue Filme hätten beide ganz bewusst nicht ausgewählt.

Das Programm des Kinofrühlings:

Freitag, 14. April

Spitzbergen – Auf Expedition in der Arktis; D 2019

Im arktischen Sommer planen die beiden Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg die Umrundung Spitzbergens mit einem alten, zum Expeditionsschiff ausgebauten Fischkutter. Sie dokumentieren ihre Reise mit zwei Kameras und entdecken eine einzigartige Welt aus Eis, Schnee und Gletschern, die durch den Klimawandel bedroht ist wie nie zuvor.

Samstag, 15. April

Die große Verführung; CAN 2003:Ein Inseldorf sucht einen Arzt – und ist zu jeder List bereit! Lassen Sie sich verzaubern von Sainte-Marie-La-Mauderne in einer unwiderstehlichen Komödie …

Sonntag, 16. April

Land des Honigs; MKD 2018: Von hoch oben, aus den mazedonischen Bergen, holt Hatidze den Honig. Im Tal verkauft sie ihn und kümmert sich um ihre alte, kranke Mutter. Der gleichförmige Alltag verändert sich jäh, als eine große, lärmende Nomadenfamilie in die Nachbarschaft zieht...

Montag, 17. April

The Peanut Butter Falcon; USA 2018: Moderne Huckleberry-Finn-Adaption über einen gehandicapten Jungen, der Wrestler werden will. Unterstützung bekommt er von einem kleinkriminellen Fischer.

Dienstag, 18. April

Made in China; FR 2018: Der junge Fotograf François spricht wie ein Franzose, fühlt wie ein Franzose und hat eine französische Freundin, die nicht versteht, warum ihr Partner, der unübersehbar asiatischer Herkunft ist, neulich auf einer Party so merkwürdig auf Fragen zu seiner Person reagiert hat...

Mittwoch, 19. April

Blinded by the Light; GB 2019: Javed ist ein britischer Teenager mit pakistanischer Abstammung, der 1987 seine Jugend durchlebt – eine Zeit voller ethnischer und wirtschaftlicher Unruhen in Großbritannien. Um der Intoleranz seiner Heimatstadt und den konservativen Vorstellungen seines Vaters zu entkommen, schreibt der Jugendliche Gedichte. Als ihm sein Klassenkamerad jedoch die Musik von Bruce Springsteen vorspielt, widmet er sich diesen Texten und erkennt Parallelen zu seinem eigenen Leben.

Donnerstag, 20. April

Jojo Rabbit; USA/D/CZ 2019:

Deutschland im Zweiten Weltkrieg: Der zehnjährige Jojo „Rabbit“ Betzler besucht die Hitler-Jugend. Nach einem Zwischenfall wird Jojo vorzeitig nach Hause geschickt und muss erschrocken feststellen, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen versteckt hält.

Vorstellungen jeweils 17 und 20 Uhr im Bürgerkino in Salzgitter-Bad.

Eintrittspreise: 17 Uhr 10,50 Euro (inkl. Freigetränk); 20 Uhr 13 Euro (inkl. Freigetränk und Imbiss); 80 Euro Dauerkarte (übertragbar).

Weitere Infos und Reservierung: www.cinema-salzgitter.de

