Schlägerei nach Feier in Salzgitter: 20 bis 30 Personen beteiligt

Salzgitter Die Polizei war am Sonntagabend gleich mit mehreren Streifenwagen in Salzgitter-Bad im Einsatz, um eine Massenschlägerei in den Griff zu bekommen.

Nach einer gemeinsamen Feierlichkeit in einem Mehrfamilienhaus ist es am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr zu einer Schlägerei in der Hagenstraße in Salzgitter-Bad gekommen. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Demnach gerieten aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Personen in einen Streit, der schließlich in einer Schlägerei endete. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen sind die Angehörigen auch mit Holzlatten und Flaschen aufeinander losgegangen. Insgesamt seien 20 bis 30 Personen beteiligt gewesen. Die Polizei war mit einer großen Anzahl von Streifenwagen vor Ort und habe die Lage schnell beruhigen können.

Sieben Personen erlitten bei der Schlägerei leichte Verletzungen. Die Polizei leitete zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes ein, und sprach Platzverweise aus.

Lebenstedt: 18-Jähriger begeht gleich mehrere Verkehrsstraftaten

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr am Wildkamp in Lebenstedt in eine Polizeikontrolle geraten. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Mann das erst kürzlich erworbenen Auto benutzt hatte, obwohl dieses außer Betrieb gesetzt war. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Zudem bestand bei dem Fahrer der Verdacht, dass sein vorgelegter Führerschein gefälscht war. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de