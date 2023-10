Braunschweig: Einbrecher wird durch Zeugenhinweise gefasst

Braunschweig Am Sonntag ist es der Polizei Braunschweig gelungen einen Einbrecher zu stellen. Der Mann war zuvor in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen.

Anwohner am Westfalenplatz in Braunschweig haben am Sonntagmittag gegen 12.25 Uhr der Polizei gemeldet, dass soeben eine männliche Person eine Scheibe des dortigen Lebensmittelmarktes eingeworfen habe und anschließend durch die zerstörte Scheibe in den Markt geklettert sei. Das berichtet die Polizei Braunschweig.

Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen der Polizei zum Westfalenplatz entsandt. Vor Ort teilten mehrere Zeugen der Polizei mit, dass der Mann den Lebensmittelmarkt bereits wieder verlassen habe und auf einem Fahrrad davongefahren sei. Er werde allerdings von einem weiteren Zeugen verfolgt.

Ein Zeuge gab der Polizei dann den entscheidenen Hinweis

Dieser Zeuge kontaktierte kurze Zeit später die Beamten vor Ort und gab Hinweise auf ein nahegelegenes Haus und die Wohnung, in der der Täter verschwunden sein soll. Die Polizeibeamten verschafften sich daraufhin Zugang zu der besagten Wohnung, nachdem niemand auf Anweisung die Wohnungstür geöffnet hatte.

Laut Polizei befand sich die von den Zeugen beschriebene männliche Person in der Wohnung. Des Weiteren fanden die Beamten diverse Waren aus dem Lebensmittelmarkt in der Wohnung. Zum Sachverhalt äußern wollte sich der 41-jährige Braunschweiger nicht.

Nach Aufnahme des Tatortes durch den Kriminaldauerdienst wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl gegen den Mann eröffnet. Die aufgefundenen Waren aus dem Markt wurden sichergestellt.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de