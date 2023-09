Oberbürgermeister Frank Klingebiel serviert Salzgitteranern Eis

Na, wer mag sich von Oberbürgermeister Frank Klingebiel mal ein Eis servieren lassen? Demnächst besteht die Gelegenheit, denn am Samstag, 7. Oktober, werden Klingebiel sowie die beiden Bürgermeister Stefan Klein und Christian Striese in Salzgitter-Bad Eis für einen guten Zweck servieren. Im vergangenen Jahr nämlich haben die drei bei der Verleihung des Integrationspreises „Bunte Sole“ die Wette mit Moderator Dincer Dinc verloren - und lösen ihren Wetteinsatz nun ein.

Wette verloren - nun servieren Frank Klingebiel und Kollegen Eis

Am 7. Oktober werden die drei von 11 bis 13 Uhr im Eiscafé Rialto, Vorsalzerstraße 11, Eis servieren. Und das Eiscafé spendet die Einnahmen für einen guten Zweck. Alle Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner sind also aufgerufen, am 7. Oktober Eis essen zu gehen, sagt Dincer Dinc. Verloren hatte das Trio im vergangenen Jahr bei dem Spiel „Ja, Nein, Ähm“. Dinc hatte Fragen gestellt, und keines der drei Wörter durfte in den Antworten vorkommen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen.

Zu Gast bei der „Bunten Sole“ ist 2023 unter anderem Abdelkarim

Die „Bunte Sole“, ausgelobt vom Bürgerservice für Migranten in Kooperation mit der Stadt Salzgitter, wird dann übrigens einen Tag später verliehen. Die Verleihung findet also am Sonntag, 8. Oktober, in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad statt. Beginn ist um 16 Uhr, der Einlass von 15.15 Uhr an. Die Gäste dürfen sich laut Dinc unter anderem auf Abdelkarim, den deutsch-marokkanischen Komiker und Kabarettisten freuen. Insgesamt erwarte die Gäste ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Tanz, Comedy und Gesang. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos. Neben den künstlerischen Darbietungen und gastronomischen Angeboten werden laut Dinc auch in diesem Jahr wieder Preise verlost.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de