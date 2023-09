Baustelle sorgt für Verkehrschaos mitten in Lebenstedt

Salzgitter Die Kattowitzer Straße mitten in Salzgitter wird saniert, am Montag wurde die Baustelle eingerichtet. Das führte zu wirklich zähflüssigem Verkehr.

Seit Montag ist die Baustelle auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt eingerichtet – und schon beim ersten Feierabendverkehr bilden sich lange Staus. Am frühen Montagabend bildete sich eine deutliche Schlange von der Joachim-Campe-Straße bis zur Westphalenstraße. Auch der Verkehr in der Joachim-Campe-Straße floss nur sehr langsam, die Fahrzeuge reihten sich bis zur Albert-Schweitzer-Kreuzung.

Der Hintergrund: Die Kattowitzer Straße mitten in Lebenstedt wird neu asphaltiert. Schon Mitte August hatten erste Reparaturarbeiten begonnen, nun ist für die richtigen Sanierungsarbeiten jeweils eine Straßenseite in diesem Abschnitt vollständig gesperrt. Der Fahrzeugverkehr, einschließlich der Buslinien, wird als Einbahnstraße in Richtung Süden an der Baustelle vorbeigeführt. Die Einmündungen zur Christian-Wilmer-Straße, zum Wilhelm-Kunze-Ring wie auch zur Sudermann- und Gesemannstraße sind dicht.

Die Arbeiten sollen – wenn das Wetter mitspielt – bis nächsten Montag, 25. September, andauern. Anschließend folgt Bauabschnitt Nummer 2. Dann wird die Kattowitzer Straße bis zur Willy-Brand-Straße saniert. Heißt: Autofahrerinnen und -fahrer sollten den Baustellenbereich, wenn nicht unbedingt darauf angewiesen, bis Anfang Oktober wohl besser aussparen.

red

