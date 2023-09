Salzgitter-Hallendorf Beschädigter Lack, kaputte Frontscheiben - am Wochenende haben sich Unbekannte an mehreren Autos in Hallendorf zu schaffen gemacht.

(Symbolbild) In Hallendorf haben Unbekannte mehrere Autos beschädigt.

Polizei Salzgitter Mehrere Autos in Hallendorf beschädigt

Großer Ärger für mehrere Autobesitzer in Salzgitter-Hallendorf: In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in mindestens fünf bekannt gewordenen Fällen Autos beschädigt und Wertgegenstände aus dem Innenraum gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurden insbesondere Lack und Frontscheiben beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft weiter auf Zeugenhinweise. Die Tatorte befinden sich in den Straßen Baumgarten, Westernstraße und Am Immenhof. Hinweise gehen an folgende Telefonnummer: (05341) 941730.

red

