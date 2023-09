Polizei Salzgitter stoppt Drogen- und Alkoholfahrten

Zwei Autofahrten hat die Polizei am Dienstag und Mittwoch in Salzgitter gestoppt. In einem Fall hielten Polizisten einen 55-jährigen Autofahrer am Dienstag gegen 18.40 Uhr auf der Reichenberger Straße in Gebhardshagen an. Das teilt die Polizei mit. Demnach vermuteten die Beamten eine Fahrt unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe entrichten - die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Im zweiten Fall kontrollierten Polizisten einen 31-Jährigen am Mittwoch gegen 2.45 Uhr in der Hertastraße in Salzgitter-Bad. Dabei stellten sie fest, dass der Mann Drogen komsumiert hatte. Die Polizei untersagte die weiterfahrt, der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

red

