Küche brennt in Salzgitter-Fredenberg - Feuerwehreinsatz

Am Sonntagabend brannte es in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Salzgitter.

Zu einem Küchenbrand ist es am Sonntagabend in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Salzgitter gekommen. Gegen 22.30 Uhr wurden die Rettungskräfte wegen eines ausgelösten Rauchmelders in den Lebenstedter Ortsteil Fredenberg alarmiert. Wie Laura Rischmüller, Einsatzleiterin der Berufsfeuerwehr Salzgitter, erklärt, hatten viele Personen den Notruf gewählt. Daher ging die Feuerwehr zunächst davon aus, dass Menschenleben in Gefahr sein könnten.

Brand am Fredenberg geht glimpflich aus

Die ersten eingetroffenen Rettungskräfte erblickten eine Feuerschwade, die aus dem Fenster einer Küche im dritten Obergeschoss flammte. Glücklicherweise, so die Einsatzleiterin weiter, waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr in der Wohnung. Auch die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand per Drehleiter, einige Kameraden bekämpften den Brand im Gebäude. Mit einem Hochdrucklüfter lüfteten die Einsatzkräfte daraufhin das Gebäude, bevor die Bewohner nach zirka zwei Stunden zurück in ihre Wohnungen gehen durften.

Wie es zum Brand gekommen war, ist zunächst unklar. Nun ermittelt die Polizei. Im Einsatz waren insgesamt über 30 Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt.

