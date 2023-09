Thiede Lange hat die Standortsuche gedauert, die Zuschüsse gibt es auch längst: Nun endlich geht es voran mit dem Feuerwehrhausbau in Thiede.

Ortsbrandmeister Marc Borchardt (links) und Stellvertreter Nils Grahe stehen am derzeitigen Feuerwehrhaus in Thiede (Archivfoto).

Neubau in Thiede

Neubau in Thiede In die Pläne für Salzgitters neues Feuerwehrhaus kommt Tempo

Es kommt Bewegung in den seit langem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Thiede. Knapp zwei Jahre, nachdem das Land einen Förderbescheid über 630.000 Euro für das Projekt überreicht hat, beraten jetzt die politischen Gremien über den Bebauungsplan („Th49“), der den Weg freimacht für die Errichtung des Gebäudes am Standort zwischen Danziger Straße und Grashof.

Das ist an der Danziger Straße in Thiede geplant

Unweit vom Thieder Bad soll das neue, moderne Feuerwehrhaus für die Brandschützer entstehen. Die Ortswehr, die rund 50 Mitglieder hat und als eine der am stärksten beschäftigten Feuerwehren der Stadt gilt, ist bereits seit den 1980er-Jahren Am Dorfkrug im Zentrum Thiedes untergebracht. Das Gebäude ist längst zu eng geworden, die Bausubstanz gilt als angeschlagen. Die Wände haben laut Stadt schon viel Feuchtigkeit gezogen, die modernen Fahrzeuge sind inzwischen größer als die vorhandenen Stellplätze. Im Ersatzbau soll dann, anders als jetzt, ein eigener Stellplatz für jedes Feuerwehr-Fahrzeug verfügbar sein, dazu soll es unter anderem Lagermöglichkeiten, größere Schulungsräume und separate Umkleiden mit Duschen geben.

Dort soll das neue Thieder Feuerwehrhaus entstehen. Foto: Jürgen Runo / FMN

So reagiert die Ortswehr in Thiede

Der Gedanke an einen Umzug, sagte Ortsbrandmeister Marc Borchardt schon 2021, habe bereits seit einiger Zeit bestanden: „Letztlich hatten wir fünf mögliche Standorte im Kopf, von denen aber ein Teil schnell wieder rausfiel.“ Darunter war auch das geplante Neubaugebiet „Schäferberg“ in Thiedes Norden, für viele in der Ortswehr dann aber zu weit ab vom Schuss. Den „Grashof“ betrachtet die Ortswehr dagegen als „Filetstück“.

Nun ist der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erledigt, Behörden und andere Träger öffentlicher Belange wurden angehört, die Öffentlichkeit war beteiligt. Das Grundstück ist 1,45 Hektar groß, liegt nördlich der Danziger Straße und westlich des Geitelder Weges. Es wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im Süden der Fläche liegt eine Pumpstation. Südlich der Danziger Straße und westlich des Geitelder Wegs schließt sich eine Wohnbebauung an. Nördlich grenzt das Waldgebiet Sierßer Holz an.

So geht es nun in Sachen Feuerwehrhaus in Thiede weiter

Über den Bebauungsplan werden ab Dienstag zunächst der Umwelt- und Klimaschutzausschuss, am Mittwoch, 7. September, der Ortsrat Nordost, am Mittwoch, 13. September, der Stadtplanungs- und Bauausschuss beraten. Die Entscheidung fällt am Ende der Verwaltungsausschuss.

