Salzgitter Am Sonntagmorgen muss die Feuerwehr Salzgitter wieder einen Kellerbrand in der Mozartstraße löschen. In dem Gebäude befand sich nur eine Frau.

In der Mozartstraße in Salzgitter-Bad hat es am Sonntagmorgen wieder gebrannt.

Feuer Erneuter Kellerbrand in der Mozartstraße in Salzgitter

Die Feuerwehr Salzgitter ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Kellerbrand in die Mozartstraße in Salzgitter-Bad gerufen worden. In letzter Zeit häufen sich die Einsätze dort, wie Guntram Vollmer, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter berichtet: „Die Mozartstraße ist mittlerweile bekannt bei uns. Wir gehen dann entsprechend mit dem Objekt um. Auch die Polizei ist stark vertreten, um dem ganzen Geschehen auf den Grund zu gehen“.

Auch bei diesem Brand stellten die Einsatzkräfte beim Eintreffen eine Rauchentwicklung und leichten Flammenschlag an der Außenseite des Gebäudes fest. Sie begannen sofort mit der Rettung, der sich im Gebäude befindlichen Personen und der Brandbekämpfung.

Brandursache und Schadenshöhe noch unklar

Die Feuerwehr ging aufgrund der Uhrzeit davon aus, dass sich die Bewohner noch in ihren Wohnungen oder sogar noch im Bett befinden müssen. Wie sich herausstellte, wird das Gebäude aktuell aber nur von einer Dame bewohnt, die schnell aus ihrer Wohnung evakuiert werden konnte.

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Aktuell wird geprüft, ob das Gebäude noch bewohnbar ist. Auch die lokalen Energieversorger sind vor Ort. Wie hoch der Schaden ist, könne ebenfalls noch nicht gesagt werden. Einsatzleiter Vollmer schätzt diesen aber auf Tausende von Euro. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit zwei Löschzügen, wovon einer schnell zurück zur Wache fahren konnte, sowie die Ortsfeuerwehr Salzgitter-Bad.

