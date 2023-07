Salzgitter-Bad In einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Bad ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand ausgebrochen. Der Dachstuhl fing Feuer.

In Salzgitter-Bad brannte in der Nacht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses (Symbolbild).

Blaulicht Salzgitter Salzgitter-Bad: Dachstuhl in Mehrfamilienhaus steht in Flammen

In einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Salzgitter-Bad ist es in der Nacht zu Sonntag gegen 0.50 Uhr zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Dachstuhl Feuer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Bewohner in Sicherheit und konnten die Flammen löschen, wie die Polizei berichtete. Die Schadenshöhe am Gebäude werde derzeit noch ermittelt.

red

