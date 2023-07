Volkswagen Unfall auf VW-Baustelle in Salzgitter: Mann schwer verletzt

Auf der Baustelle der VW-Batteriezellfabrik in Salzgitter ist am Dienstag ein Mann von einer Dachkonstruktion gestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Salzgitter Der Mitarbeiter einer Auftragsfirma ist auf der Baustelle bei Beddingen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Per Hubschrauber kam er in eine Klinik.