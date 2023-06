Salzgitter bietet Retter, Barock, Kultur und zwei Paradiese

Na, da dürfte doch für jeden etwas dabei sein: Das Wochenende bietet in Salzgitter wirklich ein vielseitiges Programm. Auch jenseits des Klesmer-Festivals in Salzgitter-Bad, das von Freitag bis Sonntag stattfindet, gibt es jede Menge Angebote. Vom „Tag der Feuerwehren“ über einen Kulturabend des Gymnasiums am Fredenberg bis zum Konzert des Festivals „Braunschweig Barock“ in Salder. Und: Familie Beier in Flachstöckheim öffnet Samstag und Sonntag ihre Gartenpforte, Ursula Buschler am Sonntag. Hier kommen unsere Tipps:

Das sind die Tipps jenseits des Klesmer-Festivals am Wochenende

Alles rund um die Feuerwehr bietet der „Tag der Feuerwehren“, der am Samstag, 3. Juni, auf dem Rathausvorplatz in Lebenstedt stattfindet. Los geht es schon um 8.30 Uhr. Neben dem Leistungsvergleich der Freiwilligen Feuerwehren wird den Gästen auch Feuerwehrtechnik zum Anfassen und Erleben geboten. Auch für Kinder und Jugendliche wird es Spannendes geben, verspricht die Stadt. Wissenswertes rund ums Thema Feuerwehr gibt es an den Infoständen der Blaulichtorganisationen. Mit dabei sind unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren, die Jugend- und Kinderfeuerwehren, Musikzüge, die Berufsfeuerwehr, Werkfeuerwehren, THW, DLRG, DRK, die Johanniter oder auch die Polizei. Wer also schon immer etwas rund ums Thema Feuerwehr fragen wollte: Das ist die Gelegenheit – jede Menge Experten stehen Rede und Antwort. Klar, dass es auch Grillfleisch, Bratwürstchen, Pizza, Eis und Getränke gibt. Hier das Programm des Leistungsvergleichs: 8.30 Uhr: Löscheinsatz und Fahrprüfung der Freiwilligen Feuerwehren; 9 Uhr: Saugschläuche kuppeln; 10 Uhr: Löscheinsatz und Fahrprüfung; 11 Uhr: Saugschläuche kuppeln; 13 Uhr: Löscheinsatz und Fahrprüfung; 14.30 Uhr: Saugschläuche kuppeln; 16.45 Uhr: Siegerehrung.

Das Gymnasium am Fredenberg bittet zum Kulturabend in die Kranich-Aula

Nach drei Jahren Corona-Pause findet wieder ein Kulturabend am Gymnasium am Fredenberg (GAF) statt. Er startet am Freitag, 2. Juni, 18 Uhr, in der Aula des Kranich-Gymnasiums, An der Windmühle 23. Der Hintergrund: Die Aula des Gymnasiums am Fredenberg wird noch saniert. Los geht es laut Schule mit einem vielfältigen musikalischen Programm. Geplant ist unter anderem ein Auftritt der Chorklassen, der Keyboard-AG, von Instrumentalisten und der neugegründeten Schülerband „Lotus“. In der zweiten Hälfte präsentieren dann die Schülerinnen und Schüler des musisch-künstlerischen Profils des 10. Jahrgangs das selbst entwickelte Theaterstück „Phantasien in Not“. Es lehnt sich, so heißt es in einer Meldung der Schule, an Motive des Jugendromans „Die unendliche Geschichte“ (Michael Ende) an. „Fantasien, Träume und Wünsche sind das Leitmotiv unseres Abends“, berichtet die Schule. Der Eintritt ist frei aber, eine Spende für die Kulturarbeit am GAF und für die Kosten, die für Requisiten, Kostüme und anderes entstanden sind, ist erwünscht. Für Verpflegung sorgt der 12. Jahrgang des Kranich-Gymnasiums.

Das Festival „BraunschweigBarock“ macht Station in Salder. Foto: Veranstalter / oh

Die zweite Auflage des Festivals „BraunschweigBAROCK“ findet vom 1. bis 4. Juni statt. Und einmal macht das Festival auch in Salzgitter Station: Am Freitag, 2. Juni, spielt das Festivalorchester im Fürstensaal vom Schloss Salder das Programm „Väter“. „Wir wissen es sicherlich aus eigener Erfahrung: familiäre Beziehungen – besonders zwischen Vätern und Söhnen – bergen viel Sprengstoff und Konfliktpotential, umso mehr, wenn man, wie zum Beispiel Herzog Anton Ulrich, im Fokus der Öffentlichkeit steht. Nach unendlichen Streitereien mit seinem Vater zog sich sein Sohn August Wilhelm ins Schloss Salder zurück. Was das für Spuren in ihm hinterließ, beleuchten wir in seinem Fürstensaal, wo er von einem Ölgemälde aus zuschaut“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Tickets kosten ab 20 Euro und sind zu erhalten unter www.reservix.de

Gartenfreunde aufgepasst: Die offene Gartenpforte startet in die Saison. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, öffnet Familie Beier in Flachstöckheim ihr ganz persönliches Garten-Paradies für Besucher. Gäste sind an beiden Tagen jeweils von 14 bis 18 Uhr im Garten willkommen: Trittelhorn 16. Am Sonntag ist außerdem Ursula Buschler in Fredenberg dabei. Am Rubensweg 13 sind Gäste von 14 bis 18 Uhr willkommen.

