Top 5 – am Wochenende gibt es Musik und Geschichte in Salzgitter

Cobario traten in Salzgitter das letzte Mal beim Klesmerfest in Salzgitter-Bad auf.

Das Muttertagswochenende ist in Salzgitter vollgepackt mit Festen und Musik. Nicht nur in Salder, sondern auch in Oelber kommen Geschichtsfreunde auf ihre Kosten. Außerdem gibt es gleich drei Konzerte aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Alle wichtigen Infos zu den Top 5 am Wochenende gibt es hier:

Museumsfest in Salder

Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, findet in und um das Städtische Museum Schloss Salder wieder das traditionelle Museumsfest statt. Geplant ist ein „Spaziergang“ durch die Geschichte des Schlosses und Schlossgartens, wie die Stadt mitteilt. Zu sehen sind Schwertkampfgruppen, eine historische Löschübung und allerlei Kurzweil für Groß und Klein. Zudem zeigt Archäologe Holger Junker im Eiszeitgarten, wie die Neandertaler Feuer machten oder Pfeilspitzen bearbeiteten. Auch der Kunsthandwerkermarkt und ein vielseitiges Bühnenprogramm gehören in diesem Jahr wieder mit dazu. Am Samstag ist das Fest von 14 bis 24 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Zum vierzigsten Museumsfest in Salder sind „Living-History-Actor“ aufgetreten. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Frühlingsfest in Oelber

Wer sich auch ein paar Antiquitäten und Oldtimer anschauen will, wird an diesem Wochenende in Oelber a. w. W. fündig. Dort werden um das historische Schloss ab Samstag, 13. Mai, 11 Uhr, Antiquitäten angeboten. In der Schmiede und im Kutschstall locken der Modefrühling, Pflanzen und Gartenaccessoires sowie jede Menge Frühlingsgeschenke. Außergewöhnliche Speisen und edle Weine werden im „Fresh Koeken“ aus Helmstedt serviert. Oldtimer-Fans können bei freiem Eintritt mit ihren Schätzchen auf dem Schlosshof vorfahren. Ein Ford Speedster Baujahr 1914 war eine der ersten Anmeldungen. Mehr als 50 historische Wagen werden wieder erwartet. Das Frühlingsfest endet am Samstag um 19 Uhr und geht am Sonntag von 11 bis 18 Uhr weiter. Der Eintritt für Erwachsene kostet hier 10 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre dürfen kostenlos zum Frühlingsfest auf das Schlossgelände.

Cobario in der Kulturscheune

Das Musiktrio Cobario tritt am Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in der Kulturscheune in Lebenstedt auf. In ihrem neuen Programm „Spanish Nights“ haben Herwigos, El Coba und Giorgio Rovere ihre temperamentvollsten Songs versammelt: heiß geliebte Publikumslieblinge der Wiener Saitenkünstler, in denen sich feurige Gitarrenakkorde mit mal jauchzenden, mal seufzenden Geigenklängen vermählen. Karten gibt es bei Reservix ab 21 Euro.

In Oelber findet wieder das Frühlingsfest statt. Foto: Andrea Leifeld

Island-Folk in Salzgitter-Bad

Der Singer-Songwriter Svavar Knútur ist am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad zu hören. Svavar Knútur nimmt die Gäste mit auf eine Reise durch die Emotionen seines nordischen Geistes. Seine charismatische Art, die Heiterkeit und seine Geschichten verbinden sich mit dem sanften Stil seiner Folkmusik zu inspirierenden Konzerten. Auch hier gibt es noch Karten bei Reservix. Kostenpunkt: 18,80 Euro.

Jazz in der Kniki

Wer es eher jazziger mag, wird am Freitag, 12. Mai, in der Kniestedter Kirche fündig. Denn ab 20 Uhr treten dort drei Freunde auf, die sich über Jahre in verschiedensten Formationen um die Welt bewegt haben. „Mulo Francel & Friends“ versprechen intimes Interplay, facettenreiche Grooves, virtuosen Erfindungsgeist und kunstvolle melodischer Kontrapunkte. Im Vorverkauf kosten Karten 15 und an der Abendkasse 17 Euro.

