Frühjahrsmarkt ist trotz trüben Wetters gestartet

Salzgitter-Bad. Die Zeichen stehen auf Spaß und gute Laune am Wochenende auf dem Schützenplatz in Salzgitter-Bad: Dann startet der Frühjahrsmarkt.

Trotz trüben, regnerischen Wetters kamen am Freitag schon die ersten Besucher: Noch bis Montag Abend findet auf dem Schützenplatz wieder der traditionelle Frühjahrsmarkt statt. Nachdem die Veranstalter 2022 nach langer Corona-Pause erstmals wieder durchstarten konnten, hoffen insbesondere Schausteller wie Konrad „Conny“ Ahrend aus Schmedenstedt „auf gutes Wetter und ein freundliches Publikum“.

Die Highlights der Braunschweiger Kirmes werden aufgebaut

Familie Ahrend aus Peine-Schmedenstedt auf dem Rummel

Schausteller sind seit Jahrzehnten auf dem Ostermarkt

Was der Markt bietet

Der Markt, der vier Tage lang, täglich von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag bereits ab 13 Uhr ohne Beschränkungen einen Vergnügungspark im gewohnten Stil anbieten wird, kommt ganz ohne Bauzäune und Einlasskontrollen aus – so wie schon im vergangenen Jahr: Neben der „Jaguar-Bahn“ und dem beliebt-bekannten Autoscooter von Ahrends Kollegen Peter Vorlop, der in den Ruhestand gewechselt ist, wird es als besondere Attraktionen den „Scheibenwischer“ aus Herzberg geben. Er ruft Gekreische auf langen Sitzreihen hervor, sobald die Besucher seitwärts im Kreis herumwirbeln. Premiere in Salzgitter-Bad habe das kleine Riesenrad, freut sich Schausteller Ahrend.

Sicherheitsvorschriften verschärft

Verschärft worden seien in diesem Jahr die Sicherheitsvorschriften, betont er. Zudem habe die Energiekrise zu deutlichen Bemühungen der Schausteller geführt, den Stromverbrauch zu senken. Überall würden sparsame LED-Lampen und energieeffiziente Beleuchtung eingesetzt. Dennoch würden die laufenden Kosten steigen.

