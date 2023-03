Shopping-Queen: Diesen Platz belegt Salzgitteranerin Roxy

Vor dem großen Entscheidungstag bei der Doku-Soap „Shopping Queen“ liegt die Salzgitteranerin Roxane Wilhelmus auf dem ersten Platz gleichauf mit der Braunschweigerin Sevda Demirbag. 34 Punkte konnten beide erzielen, bevor Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer seine eigenen Punkte noch hinzugefügt hat.

So lief der Shopping-Tag

An ihrem Shopping-Tag hat Wilhelmus erfolgreich einen roten Mini-Hosenrock mit diagonal-verlaufendem Volant neu interpretiert. Designer Kretschmer attestierte ihr einen modernen Style. Er sagte: „Das rote, nicht geliebte Teil ist nun richtiger Teil einer gesamten Inszenierung geworden.“ Mit Spitze, schwarzem Blazer, Strümpfen und modischen Loafern konnte Wilhelmus richtig überzeugen. Kretschmer meint: „Diesen Stil trägt sie auch mit einer großen Lässigkeit.“

Nur ein wenig mehr „Gloss“ hätte er sich gewünscht, wie er sagte. Kurz darauf zog die Braunschweigerin Sevda Demirbag mit Wilhelmus gleich. Sie interpretierte sie eine dunkle Bluse mit bunten Kranichen neu und bekam vor dem Finaltag auch 34 Punkte. Bettina Wasner aus Wendeburg übertraf diese Wertungen am Finaltag mit 38 Punkten. Vor der Entscheidung wissen die Kandidatinnen allerdings noch nichts über ihre vorläufige Punktzahl.

Das ist das Ergebnis

Am Ende schaffte es Wilhelmus auf den zweiten Platz bei der Doku-Soap mit 42 Punkten und zog erneut mit Sevda Demirbag gleich. Die Sendung gewonnen hat Bettina Wasner mit insgesamt 44 von 50 möglichen Punkten. Von Modedesigner Kretschmer erhielt Roxane Wilhelmus aber bei der Entscheidung noch einmal großes Lob.

Lob für Roxy aus Salzgitter

Ihr Fehlkauf sei von allen Kandidatinnen fast am härtesten zu kombinieren gewesen. Kretschmer sagte: „Dieses Teil ist echt abenteuerlich. Und das in eine Form zu bekommen, ist dir echt geglückt. Ich finde, dass es ein Look ist, der sehr gut zu dir passt.“ Für ihre Umwandlung dieses Teil in einen passenden Look, bekam Roxane Wilhelmus acht Punkte vom Modedesigner dazu. Aussortieren will die Salzgitteranerin ihren Fehlkauf nach der Sendung übrigens nicht mehr. „Ich habe das Teil mit dem Blazer ein wenig neu entdeckt für mich. So ist es auch ein wenig versteckter und ich verbinde damit eine sehr schöne Erinnerung“, resümiert Wilhelmus am Ende der Sendung.

