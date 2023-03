VW-Gigafabrik in Salzgitter: Das erste Gebäude entsteht

Salzgitter. Volkswagen baut derzeit auf dem Werksgelände in Salzgitter seine weltweit erste Batteriezellfabrik. So sieht es auf der Baustelle aus.

Der Bau des ersten Gebäudes hat begonnen: Die Batteriezellfabrik von Volkswagen auf dem Werksgelände in Beddingen nimmt erste Konturen an.

Der Bau des ersten Gebäudes hat begonnen: Die Batteriezellfabrik von Volkswagen auf dem Werksgelände in Beddingen nimmt erste Konturen an. Im Interview mit unserer Zeitung hatte der Leiter des VW-Werks, Andreas Salewsky, Ende vergangenen Jahres die nächsten Schritte so skizziert: Bis April soll voraussichtlich die Hallenhülle fertig sein, so dass ab Mai die ersten Maschinen eingebracht werden können.

Die Hallenhülle der Batteriezellfabrik von Volkswagen in Salzgitter soll voraussichtlich bis April fertig sein

Insgesamt werden fast 3000 Container mit Fabrikausrüstung nach Salzgitter geliefert werden. Der Bau dieser Fabrik ist besonders wichtig, soll sie doch Blaupause für weitere Fabriken sein. Die weltweit zweite Zellfabrik von Volkswagen wird übrigens in Spanien in der Nähe von Valencia entstehen.

