„Wir helfen Kindern“: Salzgitteraner kicken und spenden

Unterstützung für den Schulstart und Menschen mit Behinderung: Der Verein „Wir helfen Kindern“ (WhK) hat dem Christlichen Jugenddorfwerk Salzgitter (CJD) und dem Bibliotheksverein Salzgitter Spenden überreicht. Diese hatte der Verein bei dem großen WhK-Open Stadtpokal gesammelt.

Schulranzen und Fußball-Ausrüstung werden angeschafft

Das CJD erhielt für sein arbeitsbegleitendes Fußballangebot 5555 Euro. Davon kauft das CJD unter anderem Leibchen und Fußbälle. Die Spende unterstützt auch ein Fußballcamp mit dem ehemaligen VfL Wolfsburg-Profi Roy Präger. 10.000 Euro bekam der Bibliotheksverein Salzgitter.

Mit dem Geld werden finanzschwache Familien unterstützt. Genauer gesagt: Es sollen Schulranzen für Kinder gekauft werden, die eingeschult werden. Dafür arbeitet der Verein eng mit den Kitas der Stadt zusammen. „Die Ranzen sind für alle Kinder in Salzgitter. Egal, wo man herkommt“, betont Volker Machura, Vorstand von „Wir helfen Kindern“.

Vielleicht veranstaltet „Wir helfen Kinder“ nächstes Jahr wieder ein Turnier

Das Fußballturnier sei ein Zufallsengagement gewesen. „Im November sagte der Kreisfußballverband das jährlich stattfindende Traditionsturnier ab. Es hatte sich kein Verein gefunden, der es ausrichten wollte“, berichtet Machura. „Wir helfen Kindern“ habe nicht gezögert und die Ausrichtung übernommen.

In kürzester Zeit sei das Turnier geplant worden. Dafür habe es viel Lob gegeben. „Ich bin alter Handballer – da habe ich auch Turniere veranstaltet. Das konnte ich gut einbringen“, berichtet Jürgen Kinzel von „Wir helfen Kindern“. Gut 1500 Gäste hätten das Turnier an den beiden Tagen besucht. Insgesamt seien am Ende 15.555 Euro an Spenden zusammengekommen.

Eine Erfolgsgeschichte, bei der sich die Frage nach einer Wiederholung stellt. Doch für das nächste Turnier habe sich schon Fortuna Lebenstedt bereiterklärt, es auszurichten. Der Verein feiert im nächsten Jahr sein 70-jähriges Bestehen. „Wir sind eingesprungen, jetzt übernimmt wieder ein Verein“, sagt Kinzel. Aber das Team von „Wir helfen Kindern“ überlegt, ein eigenes Turnier auszurichten. „Wir haben einen Platz, den ihr nehmen könnt“, fügt Christoph Voss vom CJD an.

