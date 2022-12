Polizei: Falsche Bankmitarbeiterin betrügt Salzgitteraner

Salzgitter. Ein 60-jähriger Mann aus Salzgitter hat durch einen Betrug fast 20.000 Euro verloren. So gingen die Täter vor.

In Salzgitter haben Trickbetrüger zugeschlagen. (Symbolbild)

Ein 60 Jahre alter Mann aus Salzgitter ist am Freitag Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei berichtet, rief eine angebliche Mitarbeiterin seiner Hausbank den Mann gegen 16.10 Uhr an. In diesem Telefonat nannte ihm die Täterin seine persönlichen Daten und forderte ihn auf, ihr zwecks Umstellung seiner Online-Bezahlfunktion eine Push-TAN zu nennen.

Der 60-Jährige kam dieser Aufforderung nach. In der Folge buchten die Täter mehrfach Geldbeträge von der Debitkarte ab und verursachten hierbei einen Schaden von fast 20.000 Euro.

