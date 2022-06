Salzgitter: Klapperschlange beißt Frau in Finger – Lebensgefahr

Salzgitter. Viel zu tun für Salzgitters Polizei am Wochenende: ein Unfall in Üfingen, Streit auf Lesses Schützenfest und zahlreiche gemeldete Ruhestörungen.

Eine giftige Aruba-Klapperschlange kriecht durch ihr Terrarium in einem Zoo. In Sehlde ist eine Frau von einer selbstgehaltenen Klapperschlange gebissen worden. Die 35-Jährige schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Eine Frau aus Sehlde ist am Wochenende von einer selbstgehaltenen Klapperschlange in den Finger gebissen worden. Die 35-Jährige fuhr in der Nacht zu Sonntag in das Krankenhaus nach Salzgitter-Bad – denn ihr Zustand verschlechterte sich. Laut Salzgitters Polizei besteht Lebensgefahr. Die Frau wurde in die MHH Hannover verlegt, wo ein Gegenserum aus dem Tropeninstitut in Hamburg angeliefert wurde.

Die Frau hält in ihrer Wohnung auf einem Resthof etwa 70 bis 80 Schlangen. „Es erfolgen weitere Maßnahmen in Absprache mit der Umweltbehörde und dem Veterinäramt Wolfenbüttel“, heißt es weiter.

Üfingen: Autofahrer fährt gegen Brückengeländer

In Üfingen ist am Samstag ein Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer gefahren. Der 65-jährige Mann kam vermutlich aus Unaufmerksamkeit von der Hauptstraße ab, so Salzgitters Polizei. Der Autofahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Zur Unfallaufnahme wurde die Berufsfeuerwehr hinzugezogen. Die Hauptstraße war gegen 16.30 Uhr kurzzeitig gesperrt. „Eine Beeinträchtigung der Brückenstatik liegt bisher nicht vor“, erklärt die Polizei. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 23.000 Euro.

Schützenfest in Lesse – Polizei muss Streit schlichten

Bei dem Schützenfest in Lesse ist es in der Nacht zu Sonntag zu Streitigkeiten zwischen mindestens sieben Personen gekommen. Drei beteiligte Menschen verletzten sich hierbei leicht. Die gegen 0.26 Uhr auf dem Schützenplatz eintreffende Polizei trennte die Parteien, um „weitere Auseinandersetzungen zu verhindern“. Hinweise zur Sache nimmt die Polizei unter (05341) 18970 entgegen.

Im gesamten Stadtgebiet habe die Polizei am Wochenende mehr zu tun gehabt, da mehr Menschengruppen in den Abendstunden unterwegs waren. „Hieraus resultierte eine Vielzahl an Meldungen wegen ruhestörendem Lärm oder Streitigkeiten“, berichtet Salzgitters Polizei. „Beispielhaft ist hier zu erwähnen, dass in einem Zeitraum von zirka zweieinhalb Stunden etwa 20 Meldungen allein aufgrund von Ruhestörungen bei der Polizei eingingen.“ Die Einsatzlagen konnten letztlich alle priorisiert bewältigt werden.

Am Schäferkamp in Lebenstedt haben bislang unbekannte Täter zwischen dem 10. und 25. Juni einen am Straßenrand abgestellten Pkw beschädigt. Sie zerkratzten den Lack mit einem unbekannten Gegenstand und zerstachen einen Reifen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Hinweise: (05341) 18970.

