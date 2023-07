Hannover In Berlin ist am Donnerstag eine freilaufende Raubkatze aus privater Haltung entlaufen. In Niedersachsen wird privat ein Gepard gehalten.

Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilt, gibt es in Niedersachsen keine Löwen in privater Haltung.

In Niedersachsen hat es zuletzt keinen Löwen in privater Haltung gegeben. Das hat das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Die Angabe habe den Stand März 2023. Privat gehalten wurde demnach allerdings ein Gepard.

In Zirkusbetrieben waren mit Stand 2019 bei den kommunalen Veterinärbehörden für Niedersachsen insgesamt 26 Großkatzen gemeldet. Zahlen zur Haltung von Großkatzen in Zoos und Tierparks lagen dem Ministerium nicht vor. In Kleinmachnow an der Grenze von Brandenburg zu Berlin soll in der Nacht zum Donnerstag eine freilaufende Raubkatze gesichtet worden sein, möglicherweise eine Löwin.

dpa

