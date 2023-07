Clan-Experte vom LKA: Rechtsstaat muss handeln

Polizisten stehen im September an einem Hochhaus in Stade. Dort gab es Durchsuchungen wegen Clan-Kriminalität. Ein langjähriger LKA-Mitarbeiter aus unserer Region warnt nun entstehenden Parallelgesellschaften.

„Es gilt zu handeln – jedes weitere Zögern würde nur als Zeichen der Schwäche unseres Rechtsstaates gesehen“: Es sind deutliche Worte eines ausgewiesenen Experten für Clankriminalität. Thomas Ganz, 64, war mehr als ein Jahrzehnt lang Ansprechpartner in Sachen Clan beim Landeskriminalamt Niedersachsen.

Aus seiner Sicht wurde das Problem viel zu lange kleingeredet. „Bis 2015 durften wir in der Polizei öffentlich aber nicht von ,Clankriminalität’ sprechen. spricht er über erschreckende Tumulte in Nordrhein-Westfalen, unzureichende Gegenmaßnahmen des Staates, drohende Parallelgesellschaften und die Lage in Niedersachsen.

„Man darf das Thema nicht allein der AfD überlassen“

Ganz hält die jüngsten Massenschlägereien im Ruhrgebiet zwischen syrischen Neuankömmlingen und alteingesessenen türkisch-arabischen Clans für ein akutes Warnsignal. „Auch bei uns in Deutschland erstarken Parallelgesellschaften.“ Der langjährige Polizist warnt: „Das kann verheerende Folgen haben. Auch politisch. Man darf das Thema nicht allein der AfD überlassen“ und verweist auf Schweden. Das Land habe ein dramatisches Problem mit Clankriminellen, eine der höchsten Mordraten Europas – und Rechtsextreme in der Regierung.

Beim Versuch, einen mutmaßlichen Dealer festzunehmen, kam es im Vorjahr zu einem Tumult in Peine. Bis zu 20 junge Männer sollen drei Beamte geschubst, geschlagen und beleidigt haben. (Symbolfoto) Foto: Paul Zinken / dpa

Den Sicherheitsbehörden in NRW attestiert er, von dem Problem überrascht worden zu sein. Vorboten der Auseinandersetzungen in Nordrhein-Westfalen konnte man bereits 2017 in Niedersachsen beobachten, sagt Ganz – und zwar in Peine. Auch dort trugen alte und neue Clans ihre Konflikte auf der Straße aus.

Clan-Fachmann sieht Skandal

Der Clan-Fachmann vermisst einheitliche Bekämpfungsansätze auf Bundesebene. „Es gibt – trotz zahlreicher Gespräche – noch nicht einmal eine gemeinsame Definition von Clankriminalität.“

Schuld daran sei unter anderem die Haltung im Land Berlin gewesen. „Wider besseren Wissens“ habe man Entscheidungen blockiert: „ein Skandal“.

Das ausführliche Interview mit Thomas Ganz lesen Sie

