Besinnung in Braunschweig: Was tun gegen die Krise der Kirche?

Landesbischof sieht sich Boxring in Salzgitters Ex-Kirche an

Der Umbau der einstigen St.-Matthäus-Kirche zu einem Sport- und Integrationsstützpunkt des 400 Mitglieder starken Boxclubs „Tigers“ (BC) ist für ungewisse Zeit erneut ins Stocken geraten. Ein Streit mit der Baufirma und unabsehbare juristische Folgen hätten das Vorzeige-Projekt seit Jahresbeginn lahmgelegt, sagte Vorsitzender Mikail Kisakilinc am Montag auf Anfrage unserer Zeitung. Zeitgleich hat sich bei den Sportlern hoher Besuch angesagt: Der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns will sich bei einem Besuch am 15. Juni selbst ein Bild davon machen, was aus der Kirche in der Suthwiesenstraße geworden ist, die der frühere BC-Vorsitzende Abdullah Kocer 2016 nach ihrer Entwidmung für den symbolischen Preis von einem Euro gekauft hatte.

Corona bremst Pläne für Salzgitters Boxarena aus

Salzgitters Boxclub Tigers baut Ex-Matthäus-Kirche um

Juristischer Streit ist entbrannt

Der Umbau wurde bis heute immer wieder ausgebremst. Erst wurde einer der BC-Trainer wegen schweren sexuellen Missbrauchs an einer Boxschülerin verurteilt, dann bremsten Pandemie-Auswirkungen und Lieferschwierigkeiten das Projekt aus. Nun sei der Stützpunkt zwar zu rund 95 Prozent eingerichtet, sagt Kisakilinc, doch die Energiezufuhr sei noch nicht geregelt, der Brandschutz noch nicht abgenommen. Weil er hier die Baufirma in der Verantwortung sieht, hat der BC nach eigenen Angaben im Januar einen Anwalt eingeschaltet. Wann und ob es zur außergerichtlichen Einigung komme, sei nicht abzusehen, sagt Kisakilinc.

Trainingsbetrieb ist ausgelagert

Doch weil der BC die frühere Trainingshalle in der Thiestraße bereits aufgegeben hat, seit der Umbau von St. Matthäus Tempo aufnahm, hätten die Boxer ihren Trainingsbetrieb übergangsweise in die Amselstieghalle verlagern müssen, bedauert der Vorsitzende.

Das ist geplant

Die Stadt fördert den Umbau zum Sport- und Integrationsstützpunkt, bei dem zu 80 Prozent Migranten trainiert werden, finanziell, üppige Zuschüsse flossen aber auch aus dem Konrad-Fonds. Dort, wo einst die beeindruckende, aber durch die Witterung aus den Fugen geratene Kirchentür in den Altarraum führte, ist nun ein modernes Foyer entstanden, an dessen Frontseite eine Theke samt Sitzbänken eingerichtet wurde. Wer hier neben Medizinbällen, Hanteln, Boxhandschuhen, Kopfschutz und 19 aufgehängten Sparringssäcken Platz nimmt, blickt direkt auf den Ring, in dem die Nachwuchssportler in vier Altersgruppen trainiert werden.

Doch damit die Tigers in St. Matthäus auch gegen andere Vereine antreten können, mussten sie zusätzlich bis zu 20.000 Euro investieren für einen Boxring, der für Profi-Kämpfe zugelassen ist. Beim Training können die Sportler sich in den zwei Meter hohen und 1,4 Meter breiten Spiegeln an der einstigen Altarwand beobachten, ihre Bewegungen sehen und Abläufe üben.

Während im Erdgeschoss zudem Toiletten, die Trainerkabine und Büros untergebracht sind, finden sich im Obergeschoss neben der Galerie, von der aus ein Blick aufs gesamte Geschehen im Ring möglich ist, Umkleideräume, Duschen und der Fitness-Bereich.

Darum kommt der Landesbischof

Landesbischof Meyns besuche die ehemalige St.-Matthäus-Kirche im Rahmen der Visitation der evangelischen Propstei Lebenstedt, bestätigte der Sprecher der Landeskirche, Michael Strauß. Die Propstei steht vor der Fusion mit der Propstei Salzgitter-Bad zum Januar nächsten Jahres.