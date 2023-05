Ein Einblick hinter die Kulissen der Druckerei unserer Zeitung

Braunschweig. 11 Schülerinnen und Schüler haben beim Zukunftstag 2023 einen Tag in der Druckerei unserer Zeitung in Braunschweig verbracht.

Elf Jugendliche haben am Donnerstag in der Druckerei unserer Zeitung in der Christian-Pommer-Straße einen Einblick in die Hallen und vor allem in die Print-Zeitungsproduktion bekommen. Gemeinsam mit dem Auszubildenden Tomek Mönch haben sie sich die Herstellung der Druckplatten angeschaut, die riesigen Papierrollen bestaunt und am Ende sogar ihre eigene Zeitung drucken dürfen.

Zukunftstag in der Druckerei

Organisator und Schichtführer Patrick Franke freute sich, gemeinsam mit seinem Team, über den Tag: „Es war ein spannender Zukunftstag mit den Schülern und wir konnten viel Wissen über die Druckerei vermitteln“.

