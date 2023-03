PSD-Bank verlängert Bewerbungsfrist für Schulwettbewerb

Braunschweig. Der Schulwettbewerb „Eure Vision – unsere Aktion“ der PSD-Bank startet in eine neue Runde. Die Bewerbungsfrist ist bis zum 30. April verlängert.

Unter dem Motto „Eure Vision – unsere Aktion“ ist der Schulwettbewerb der PSD-Bank Braunschweig in die 17. Runde gegangen. Die Aufgabenstellung des Wettbewerbs ist kurz, aber ungewöhnlich: Schülerinnen und Schüler von der 1. bis 13. Klasse sollten sich in Teams zusammensetzen und der PSD-Bank kreative und spannende Vorschläge für Unterrichtsprojekte einreichen, für die den Schulen bislang das Geld fehlte. Je kreativer die Projekte, umso besser.

Die Projekte können etwa aus den Bereichen Sport, Kunst, Musik, Technik, Natur, Toleranz und Miteinander kommen. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei, dass Schülerinnen und Schüler bei der Planung und Realisierung des Projektes aktiv mitwirken müssen.

Fristverlängerung bis zum 30. April

Die PSD-Bank fördert die Projekte mit insgesamt 50.000 Euro. Der Spaß am Lernen und das Gemeinschaftsgefühl in der Schule sollen durch den Wettbewerb gefördert werden. 10.000 Euro sind für nachhaltige Projekte reserviert, die zukunftsgerichtetes Handeln in Projektgruppen erlernen lassen und dabei kreativ einen langfristigen Beitrag für Mensch und Umwelt darstellen.

Die Bewerbungsfrist ist bis zum 30. April 2023 verlängert worden. Infos gibt es unter

www.psd-braunschweig.de/vision

