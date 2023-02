Streiff-Gruppe unterstützt das „Goldene Herz“

4500 Euro überreicht Sven Streiff (mitte), Geschäftsführer Streiff & Helmold GmbH, an die Projektverantwortlichen vom „Goldenen Herz“: Kerstin Loehr, Chefredakteurin unserer Zeitung und Sven Spier, Geschäftsführer Paritätischer Braunschweig.

Mit einer Advents-Lotterie unterstützt die Streiff-Gruppe auch in diesem Jahr das „Goldene Herz“. 4500 Euro sind zusammengekommen und Geschäftsführer Sven Streiff betont bei der symbolischen Übergabe: „Die Lotterie gehört bei uns mittlerweile zur vorweihnachtlichen Tradition und wir freuen uns sehr, dass wir mit den Erlösen aus dem Losverkauf wichtige Hilfsprojekte in der Region unterstützen können.“

15 Projekte werden in diesem Jahr unterstützt

„Das Goldene Herz“ – die große Spendenaktion unserer Zeitung gemeinsam mit dem Paritätischen Braunschweig – läuft in diesem Jahr unter dem Motto „Hoffnung auf Hilfe“. Ein Motto, das ganz bewusst sehr unterschiedliche soziale Projekte erfassen kann. Denn es gibt in diesem Jahr nicht die eine einzige Krise, die uns verunsichert, sondern unsere Welt ist aus den Fugen geraten. 15 Projekte der Region erhalten in diesem Jahr eine Unterstützung.

So können Sie spenden

Unter dem Stichwort „Das Goldene Herz“ sind Spenden auf das Konto der Aktion möglich. Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 25050000 0000300616

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 300,- Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.

