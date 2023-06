A36 in Niedersachsen – Hier ist die Autobahn gesperrt

Die Scheinwerfer vorbeifahrender Fahrzeuge ziehen am Abend auf der Autobahn 36 bei Wernigerode Lichtspuren. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). In dieser Übersicht listen wir aktuelle und angekündigte Baustellen-Meldungen für die Nordharzautobahn in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf.

Die Autobahn 36 – sie ist die direkte Verbindung zwischen dem Braunschweiger Land und dem Nordharz. Genauso wie die Autobahn 2 schlägt sie eine Brücke zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, führt über Vienenburg, Wernigerode, Quedlinburg bis zur Saale.

In diesem Artikel haben wir für Sie die neuesten und wichtigsten A36-Meldungen aus Niedersachsen und dem Nordharz aufgelistet, welche Autofahrer und -fahrerinnen betreffen, die aus der Region Braunschweig-Wolfsburg kommen – oder dort hinfahren möchten. Wo ist die A36 oder die A369 gesperrt? Wo gibt es auf der A36 oder A369 Baustellen oder kurzfristige Bauarbeiten? Wir aktualisieren die Verkehrsmeldungen laufend.

Wo ist die A36 in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gesperrt?

Zwischen Vienenburg und dem Dreieck Nordharz wird die Fahrbahn bis zum 30. Juni auf einen Fahrstreifen verengt. Grund ist eine Baustelle.

Auf der A 36 zwischen den Anschlussstellen Schladen-Nord und Wolfenbüttel-Süd werden zwischen dem 3. Juli und voraussichtlich Ende November 2023 die vorhandenen Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittelstreifen erneuert. Die Länge der gesamten Baustrecke beträgt zirka 12,2 Kilometer, die Arbeiten werden in drei Abschnitte gegliedert. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr auf der A36 in Fahrtrichtung Goslar zweispurig und in Fahrtrichtung Braunschweig einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt seit Frühjahr 2022 in beiden Richtungen auch für die Strecke zwischen dem Dreieck Nordharz und Wernigerode. Grund dafür sind Fahrbahnschäden.

Wie weit geht die A36?

Die Bundesautobahn 36 führt von Braunschweig in Niedersachsen bis nach Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt – und legt eine Kurve durch den Nordharz hin. Die Strecke ist knapp 120 Kilometer lang. Im östlichen Teil wird die A36 auch „Nordharzautobahn“ genannt. Offiziell wird die Autobahn 36 auch erst seit 2019 so genannt – vorher war die Strecke als Autobahn 395 (Braunschweig – Vienenburg) und Bundesstraße 6 (Vienenburg – Bernburg) gekennzeichnet. In Vienenburg gibt es zudem in südwestliche Richtung nach Bad Harzburg einen Zipfel, der als A369 ausgezeichnet wird.

Im Braunschweiger Land und dem Nordharz sind folgende A36-Anschlussstellen wichtig:

Braunschweig-Melverode

Braunschweig-Heidberg

Braunschweig-Stöckheim

Wolfenbüttel-Nord

Wolfenbüttel-Nordwest

Wolfenbüttel-West

Wolfenbüttel-Süd

Flöthe

Schladen-Nord

Schladen-Süd

Lengde

Vienenburg

Vienenburg-Ost

Dreieck Nordharz

Abbenrode

Stapelburg

Ilsenburg/Veckenstedt

Wernigerode-Nord

Wernigerode-Mitte

Halberstadt

Wo gibt es Raststätten auf der A36 in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt?

Diese Raststätten und Parkplätze auf der A36 gibt es im Braunschweiger Land und Nordharz:

Autohof Oderwald

Parkplatz Werla

Parkplatz Ziegenberg

Parkplatz Brockenblick Nord und Süd

Parkplatz Regensteinblick

