Neuland-Azubis engagieren sich für bedürftige Menschen

Mit Handfeger und Kehrblech, einem Schraubenzieher und einer ziemlich ausführlichen Bedienungsanleitung bewaffnet gehen Chiara Kitzberger, David Werk und Laura Neumann motiviert ans Werk. Ihre Aufgabe? Die drei Azubis der Neuland Wohnungsgesellschaft in Wolfsburg engagieren sich sozial und verschenken ihre Zeit unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ – eine Aktion unserer Zeitung, gemeinsam mit der Bürgerstiftung Braunschweig im Rahmen des Projekts „Zukunft Bilden“.

Teamarbeit ist bei der Aktion gefragt

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad kamen die Azubis schnell ins Schwitzen. Zunächst galt es, den Lagerraum des Tagestreffs auszuräumen. Um mehr Stauraum für die Lebensmittel zu schaffen, bauten die jungen Erwachsenen neue Regale im Lager auf und stellten schnell fest, dass Teamarbeit hier auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg ist. In kurzer Zeit hatte sich das Team so gut abgesprochen, dass zwei Regale aufgebaut waren und das Lager mit dem neu gewonnenen Stauraum auch schon wieder eingeräumt werden konnte.

„Der Tagestreff Iglu ist ein Ort, an dem jeder willkommen ist“, sagt Hanne Pfohl, Sozialarbeiterin im Tagestreff. Nicht nur die etwa 500 Wohnungslosen, von denen die Dunkelziffer laut Viola Weihe, Sozialarbeiterin im Tagestreff, weit höher liegt, können den Tagestreff besuchen. Auch Personen, die wenig Geld zur Verfügung haben oder soziale Kontakte suchen sind willkommen.

Tagestreff „Iglu“ bietet allen bedürftigen Personen einen herzlichen Empfang

„Das Thema Armut spielt in diesem Zusammenhang eine eher untergeordnete Rolle“, sagt Pfohl und ergänzt: „Armut ist subjektiv anzusehen“. Die Mitarbeiter geben ihr Bestes, um den Wohnungslosen eine Struktur beziehungsweise einen Alltag zu geben. Zudem ist der Tagestreff der einzige in ganz Braunschweig, der über eine Dusche verfügt. Die Wohnungslosen können dort nicht nur etwas essen, sie werden auch von den Mitarbeitern herzlich empfangen – eine Erfahrung, die auch die Azubis bei ihrem Arbeitseinsatz erlebt haben. Die Hilfe sei wirklich gut angekommen, alle Fragen seien beantwortet worden und auch die Stimmung beim ganzen Team sei einfach nur positiv gewesen, bestätigen die drei Azubis. Alle Drei sehen die Aktion am Ende des Tages daher als vollen Erfolg an und hoffen sehr, dass auch andere freiwillige Helfer sich im Tagestreff engagieren werden.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Tagestreff Iglu hat kann unter der Telefonnummer (0531) 12167832 Kontakt mit dem Team aufnehmen.

Laura Neumann, Chiara Kitzberger und David Werk sind Auszubildende bei der Neuland Wohnungsgesellschaft in Wolfsburg und haben im Rahmen von „Zukunft Bilden“ eine Schreibwerkstatt besucht und diese Berichterstattung übernommen.