Als die Polizei am Mittwochabend eintraf,

Magdeburg. Schüsse haben Zeugen am Mittwochabend gehört und die Polizei gerufen. Mit „hohem Personaleinsatz“ hat sie drei Männer ausfindig gemacht.

Großeinsatz in Magdeburg wegen Luftgewehr auf Hochschuldach

Drei Männer haben mit Schüssen aus einem Luftdruckgewehr auf dem Dach einer Hochschule in Magdeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten die Behörde am Mittwochabend über die Schüsse informiert, vor Ort habe jedoch niemand festgestellt werden können, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Drei Männer schießen in Magdeburg auf Plastikflasche – Polizeieinsatz an der Hochschule Magdeburg/Stendal

Nach Ermittlungen „mit einem hohen Personaleinsatz“ wurden drei Männer im Alter von 24, 26 und 31 Jahren gestellt, die mit dem Gewehr wohl Zielübungen auf eine Plastikflasche vorgenommen hatten. Das Gewehr wurde von der Polizei eingezogen. In der Wohnung des 24-Jährigen wurden bei einer Durchsuchung Cannabis sowie Utensilien zum Anbau sichergestellt.