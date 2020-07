Regionale Produkte liegen im Einkaufskorb oftmals ganz oben

Regionale Produkte, gerne direkt beim Erzeuger gekauft, liegen auch in unserer Region im Trend.

Das Bewusstsein für gesunde Ernährung steigt: Bei einer repräsentativen Umfrage für den Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums gaben 78 Prozent der Befragten an, beim Einkauf vor allem auf die Regionalität zu achten.

Ob Wochenmarkt, Hofladen oder Bio-Automat – auch in unserer Region legen viele Menschen Wert auf frische Produkte aus der unmittelbaren Umgebung. Eine Übersicht, wo man sich zwischen Harz und Heide mit regionalen Produkten wie etwa Eiern, Kartoffeln und Wurstspezialitäten eindecken kann, bietet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit ihrem „Service vom Hof“.

Wir möchten wissen: Wo kaufen Sie am liebsten ein? Schreiben Sie uns auf unseren sozialen Kanälen oder per Mail an antworten@bzv.de.

mkl