Diese Region hat Zukunft, weil...

… sie so starke Menschen hat. Wo sonst findet man so viele spannende Gesprächspartner auf so engem Raum? Spitzenforscher, die besten Autobauer und Stahlhersteller, kreative Händler, Künstler, Pädagogen? Und das beo hoher Lebensqualität, guten Schulen, vergleichsweise günstigen Miet-und Immobilienpreisen? Alles da - tatsächlich!Claas Schmedtje, Geschäftsführer der BZV Medienhaus GmbH (links) und Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung (rechts).

Foto: Peter Sierigk