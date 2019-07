Unfall auf der A2 bei Uhrsleben: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Auf der A2 zwischen Irxleben und Helmstedt kommt es derzeit wegen eines Verkehrsunfalls zu Behinderungen. Nach ersten Angaben der Polizei sei am heutigen Dienstagnachmittag in Richtung Hannover ein Lkw auf einen anderen Laster aufgefahren. Trotz eingeleiteter Vollbremsung ist der Lkw in den vor ihm stehenden Lkw aus Litauen aufgefahren. Dabei wurde der auffahrende Fahrer schwer verletzt. Notärzte versorgten ihn noch vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Litauer kam mit dem Schrecken davon.

Immer wieder Stau wegen Bauarbeiten

Während das Fahrerhaus Lkw völlig zerstört wurde, entstand an dem anderen Lkw nur Schaden am Auflieger und der Ladung, dabei handelte es sich um Stückgut, Matratzen und Betten.

Wegen der Rettungsmaßnahmen musste die A2 in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Solange die Bergungsarbeiten noch andauern bleiben zwei Fahrspuren gesperrt. Es bildete sich bereits ein kilometerlanger Stau und auch die Umleitungsstrecke über die B1 nach Helmstedt ist überlastet. Da es derzeit an der Abfahrt Uhrsleben/Eilsleben Bauarbeiten gibt, kommt es immer wieder zu Staubildungen. red