Tragisches Ende einer Klassenfahrt im Harz

Am späten Dienstagabend, nur Stunden nach dem Unglück, bei dem vier Schüler teilweise schwere Verletzungen davon getragen haben, wirkt der 19-Lachter-Stollen so, als wäre jemand in Eile aufgebrochen: Das Licht brennt noch, Prospekte liegen draußen auf dem Tisch. Lediglich die Sitzbank einer...