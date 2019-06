16 Unternehmen aus unserer Region teilen sich Betriebs-Kita

Im Sommer ist vor allem die Matschanlage beliebt. Ein Mädchen drückt seinen Windelpopo in den Schlamm und panscht mit einer Schaufel vergnüglich im Wasser, ihre Freundin formt aus Matschepatsche einen Berg. Das Außengelände der Kita Kinderwerk in Braunschweig ist an diesem Vormittag rappelvoll mit...