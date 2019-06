Mikroben und Viren: Leibniz-Institut DSMZ feiert 50. Geburtstag

Yvonne Mast, Professorin für Bioressourcen und Gesundheitsforschung, hält in einem kühlen Lagerraum der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) eine mit Bakterien gefüllte Ampulle in der Hand. In diesem Jahr feiert das Leibniz-Institut sein 50-jähriges Bestehen.