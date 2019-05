A7-Sperrung zwischen Salzgitter und Hildesheim wird verschoben

Eine Absage, die Autofahrer freut: Die Autobahn 7 muss zwischen dem Dreieck Salzgitter und Hildesheim am Wochenende nun doch nicht gesperrt werden. Als Grund dafür nannte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag technische Gründe – und bat die Autofahrer zugleich um Verständnis für die kurzfristige Absage. Ein neuer Termin für die Sperrung soll noch bekanntgegeben werden. Ursprünglich war geplant, die Autobahn 7 in Richtung Hannover am Freitag ab 20 Uhr zu sperren, bis Montagmorgen um 5 Uhr.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder