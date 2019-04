Peine: Palette stürzt aus acht Metern Höhe auf Arbeiter

Am Freitag ereigneten sich gleich zwei schwere Arbeitsunfälle im Stadtgebiet Peine. Das berichtet die Polizei. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt.

Baugerüst bricht zusammen

Auf dem Gelände des Peiner Klärwerks an der Vöhrumer Straße brach am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Baugerüst zusammen. Ein Arbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Gerüst befand, stürzte in die Tiefe und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden.

Palette begräbt Mann unter sich

Am Freitagnachmittag kam es dann zu einem weiteren Arbeitsunfall – diesmal in einer Lagerhalle eines Logistikbetriebs in der Liebigstraße. Wie die Polizei mitteilt, stürzte beim Beladen eines Hochregals eine Palette aus acht Metern Höhe herab und begrub einen 31-jährigen Salzgitteraner unter sich. Der Mann habe schwere Kopf- und Beinverletzungen erlitten, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei.