Neandertaler töteten auch auf Distanz

. Londoner Forscher haben die Speere, die in den 1990ern im Braunkohletagebau Schöningen (Kreis Helmstedt) gefunden wurden, nachgebaut und von trainierten Athleten erproben lassen – mit faszinierendem Ergebnis: Schon der Neandertaler habe seine Beute auf weite Distanz jagen können, die Speere nicht nur – wie oft angenommen – in begrenztem Radius als Stich- und Stoßwaffe eingesetzt.

Doch der ganz große Wurf ist diese Erkenntnis nicht. Denn dass die rund 300.000 Jahre alten Jagdgeräte sich mit heutigen Hochleistungs-Wurfspeeren messen lassen können, stellten Forscher und Sportler in Niedersachsen bereits vor der Jahrtausendwende fest. Der Archäologe Dr. Jordi Serangeli von der Universität Tübingen, Grabungsleiter am Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere, möchte die Arbeit seiner Londoner Kollegen aber keineswegs schmälern: „Ihre Untersuchungen wurden nach streng wissenschaftlichen Methoden gemessen und auch auf Video festgehalten – für die Wissenschaft ist das ein Zugewinn.“

Sechs Speerwerfer testen die etwa 800 Gramm schweren Speere

Über ihre Arbeit berichteten Archäologin Annemieke Milks und ihr Teams im Fachmagazin „Scientific Reports“. Das Ergebnis: Die Sportler konnten Ziele bis auf eine Entfernung von 20 Metern treffen – und das mit einer Wucht, die ein Beutetier getötet hätte. Die Forscher ließen zunächst eine exakte Replik eines Schöninger Speers anfertigen. Diese Wurfspeere aus der Altsteinzeit wurden zwischen 1994 und 1998 bei Ausgrabungen in Schöningen gefunden. Die etwa 300.000 Jahre alten, aus Fichten- und Kiefernholz gefertigten Waffen gelten als älteste vollständig erhaltene Jagdwaffen der Welt und werden dem Homo heidelbergensis zugerechnet. Die Trennlinie zwischen ihm und dem Neandertaler ist allerdings fließend, so dass die Forscher aus London einfach von Speeren des Neandertalers sprechen.

Die per Hand aus Fichtenholz gefertigten Speere wogen zwischen 760 und 800 Gramm, was dem Gewicht der Originale nahe kommt. Im Anschluss testeten sechs Speerwerfer, ob die Waffen genutzt werden konnten, um ein Ziel auf Distanz zu treffen. Dafür warfen sie die Speere auf Heuballen – bis auf 20 Meter trafen die Sportler diese recht genau. Für Studienleiterin Milks ist das ein klarer Beleg dafür, dass der Neandertaler durchaus technologisch geschickt und in der Lage war, Großwild mit verschiedenen Strategien zu jagen.

„Die Arbeit ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Menschen vor 300.000 Jahren dem modernen Menschen nicht nur ein wenig ähnlich waren, sondern in vielen Aspekten sogar identisch, wenn man etwa ihre motorischen Fähigkeiten betrachtet“, so Archäologe Serangeli. Die Arroganz des Homo sapiens, der „Neandertaler“ als Schimpfwort benutze, sei daher völlig unangemessen. Nicht nur in ihrer Motorik, sondern auch in ihrem Geist seien die Neandertaler dem modernen Menschen ähnlicher, als oft vermutet wird – die Nutzung von Speeren sei schließlich eine hochkomplexe Fähigkeit, die Planung und eine mehrteilige Arbeitskette erfordere: „Erst mal muss man ein Bedürfnis festlegen – zum Beispiel das Bedürfnis, Fleisch zu bekommen“, so Serangeli. „Dann muss die Lösung entwickelt werden, also der Speer.“

Für die Herstellung werden Werkzeuge benötigt, „zunächst, um einen Baum zu fällen, dann, um die Speere herzustellen und sie zu bearbeiten“, so der Archäologe. Zudem verwendeten die Neandertaler für einen Speer nicht etwa den erstbesten Baum, „sondern sie suchten sich das beste Holz.“ Fichten zum Beispiel, die zwar 40 Jahre und älter waren, aber dennoch dünn geblieben sind, weil sie nicht unter besten Bedingungen wuchsen. „Sie haben viele Ringe, ihr Holz ist elastisch, aber dennoch widerstandsfähig“, erläutert Serangeli.

Den nun umjubelten Praxistest gab es bereits vor gut 20 Jahren in ganz ähnlicher Form: Der emeritierte Sportwissenschaftler Prof. Dr. Hermann Rieder, der zwischen 1952 und 1960 selbst viermal Deutscher Vizemeister im Speerwerfen wurde und Klaus Wolfermann im Jahr 1972 als Trainer zum Olympiasieg führte, war einer der ersten Fans der Funde aus Schöningen. Im Frühjahr 1999 präsentierte er die Ergebnisse einer Diplomarbeit, die er selbst am Institut für Sportwissenschaft in Heidelberg betreut hatte. Darin beschäftigte sich Miriam Golek mit den ballistischen Eigenschaften und der damit verbundenen Jagdtauglichkeit speziell angefertigter Kopien der Schöninger Speere. Schon damals wurde festgestellt, dass die Fluglage der Speere enorm war. „Bei den Daten stutzten wir: Die altsteinzeitlichen Jagdwaffen entsprechen beinahe den Maßen des heutigen Damen-Wettkampfspeers, der 2,20 Meter lang, 600 Gramm schwer und an der Wicklung 2,5 Zentimeter dick ist“, schrieb der vor zehn Jahren verstorbene Sportwissenschaftler Rieder im Jahr 2003 in einem Beitrag für die Fachzeitschrift „Biologie in unserer Zeit“.

Paläon-Besucher können Nachbildungen testen

Seine Feststellung schon damals: „Die Speere haben sich kaum verändert und wir können sie nicht besser machen, bestenfalls normieren. Die angegebene Körpergröße des Homo heidelbergensis von bis zu 1,75 Metern und der Gebrauch des Bewegungsapparates entsprach wohl grob den heutigen Bewegungsverhältnissen.“ Wie schwierig das Speerwerfen ist, können Besucher des Paläons, dem Besucherzentrum und Museum am Fundort in Schöningen im Selbstversuch erfahren. Grabungsleiter Serangeli vermutet sogar, dass die Neandertaler mit ihren Speeren weiter und treffsicherer werfen konnten, als wir es heute mit den Nachbauten schaffen: „Leute, die 100-prozentig davon abhängig sind, ihr Ziel zu treffen, und das seit ihrer Kindheit erlernen, weil es zu ihrer Zeit absolut lebensnotwendig war, sind sicher besser darin als heutige Athleten.“