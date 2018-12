Attentäter auf Sikh-Tempel belastet Prediger Abu Walaa

Yusuf T. verdeckt neben seinem Verteidiger Burkhard Benecken sein Gesicht. Im Hintergrund, hinter einer Scheibe aus Panzerglas, steht Abu Walaa, mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland. Walaa und vier weitere mutmaßliche vor Gericht stehende Top-Islamisten sollen Freiwillige für den IS rekrutiert haben. Auch Yusuf T. macht sie für seine Radikalisierung mit verantwortlich.