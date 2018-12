Region sammelt 16.000 Euro in Kronkorken

Axel Richter (Braunschweigische Stiftung, von links), Charlotte Papendorf (Leiterin Eulenspiegel-Museum), Regina Bollmeier (Bürgermeisterin Samtgemeinde Elm-Asse), Gerald Gaus (Alba) und Marcus Wulf (Brief Braunschweig) schütten auf dem Postgelände in Braunschweig Kronkorken in einen Container.