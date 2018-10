Nach LKW-Unfall im Heidbergtunnel: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall, der sich am Freitagabend im Braunschweiger Heidbergtunnel ereignet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Gegen 20 Uhr war es auf der Autobahn 39 in Richtung Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Oberleitungen des Heidbergtunnels immens beschädigt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass ein LKW den Tunnel befuhr, der die zulässige Höhe überschritt.

In der Folge ragten die Leitungen bis in die Fahrbahn hinein. Aufgrund der Dunkelheit waren diese für die nachfolgenden Fahrzeuge kaum zu erkennen, so dass es zu weiteren Beschädigungen an den Aufbauten einiger Fahrzeuge kam.

So wurde etwa das Drucklufthorn eines LKW mit einer Länge von rund 50 Zentimetern abgerissen und blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs erkannte dies zu spät und konnte dem Gegenstand nicht mehr ausweichen. Der Tunnel war bis in die späten Abendstunden für den Verkehr voll gesperrt.

Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 10 000 Euro.

Wer Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder weitere sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall auf der Autobahn geben kann, wird gebeten sich beim Autobahnkommissariat in Braunschweig unter der Telefonnummer

0531/476-3715

zu melden.