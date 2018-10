4400 Schüler werden zu Mediacampus-Reportern

Mit der Zeitung aktuelle Nachrichten ins Klassenzimmer holen, aber auch rausgehen und selbst recherchieren und schreiben – das ist Teil des Schulprojekts Mediacampus unserer Zeitung, das im November in eine neue Runde geht.

Um den Durchblick in unserer Welt zu behalten, muss man wissen, wie man sich richtig informiert und mit diesem Projekt wollen wir einen Beitrag dazu leisten“, sagte Harald Likus, stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitung vor den rund 30 Lehrern bei der Auftaktveranstaltung im BZV Medienhaus. 221 Klassen mit 4400 Schülern aus der Region sind bereits für Mediacampus angemeldet. Anmeldungen sind aber nach wie vor möglich.

Likus dankte den Partnern Autostadt in Wolfsburg und PSD Bank in Braunschweig für ihre Hilfe, solch ein Medienprojekt zu realisieren und ermutigte die anwesenden Lehrer mit ihren Schülern auf Recherche zu gehen. Beide Mediacampus-Partner öffnen auch dieses Jahr die Türen zu vielseitigen Recherchethemen. „Uns ist wichtig, dass junge Menschen Handlungskompetenz erwerben. Und sie müssen sensibilisiert werden für Themen wie Finanzbildung, Vorsorge, alternde Gesellschaft“, sagte Carsten Graf, Vorstandssprecher vom Mediacampus-Partner PSD Bank Braunschweig.

In der Autostadt in Wolfsburg wird das Mediacampus-Projekt in diesem Jahr digital erweitert. „Erstmals können die Schüler-Reporter bei uns nicht nur klassische Artikel schreiben, sondern auch Videos drehen“, erklärte Katharina Fischer aus der Inszenierten Bildung die Neuerungen.

Egal ob geschriebener Artikel oder Video – Beiträge der Schüler-Reporter sind stets willkommen und werden auf der Jugendseite „funky38“, dem dazugehörigen Web-Portal oder an anderer Stelle in der Zeitung veröffentlicht. Dass das motiviert, bestätigt Beate Krusche von der Grundschule Lindenbergsiedlung: „Ich möchte, dass die Kinder selbst aktiv und selbstständig werden und den Weg kennenlernen von der Recherche zur fertigen Nachricht. Es motiviert die Schüler ungemein, wenn ihr Text dann in der richtigen Zeitung steht.“ Unterstützt werden die teilnehmenden Klassen vom Projektbüro von Raufeld Medien. Für die Arbeit im Unterricht gibt es Unterrichtsmaterial, auch zu tagesaktuellen Themen. Zudem werden digitale Anreize geboten: Ältere Schüler können per Smartphone an Wettbewerben teilnehmen. Für Grundschüler gibt es mit dem Medien-Oktopus ein Medienspiel fürs Klassenzimmer.

Was ist Mediacampus?

Mit dem medienpädagogischen Projekt fördert unsere Zeitung

die Lese- und Medienkompetenz von Schülern in der Region.

„Mediacampus“ wird unterstützt von der Autostadt in Wolfsburg und der PSD Bank Braunschweig.

Die Projektlaufzeit:

05.11.2018 bis 28.6.2019

Täglich erhalten die Klassen zwei Zeitungen kostenlos in die Schule und einen Zugang zur Digitalausgabe. Zusätzlich können bis zu drei Intensivphasen gewählt werden, in denen jeder Schüler ein eigenes Zeitungsexemplar erhält oder einen Zugang für das E-Paper und die Nachrichtenportale.

Die Intensivphasen:

A: 19.11.-14.12.2018

B: 18.02.-15.03.2019

C: 03.06.-28.6.2019

Kontakt und Anmeldung:

www.mediacampus-projekt.de/bzv



(05 31) 39 00 612



mediacampus@bzv.de