SPD-Bezirk Braunschweig stimmt sich auf Europawahl ein

Mit dem Wolfsburger Francescantonio Garippo (60) und dessen Vertreterin Anna Neuendorf (23) aus Hillerse (Landkreis Gifhorn) haben die Mitglieder des SPD Bezirks Braunschweig ihre Kandidaten für die Europawahl gekürt. Für den zweiten möglichen Listenplatz stehen die Braunschweigerin Sarah Maier (34) und der Wolfenbütteler Juso-Chef Henrik Hamann (24) bereit. Das Votum für alle Kandidaten fiel am Freitagabend im Hotel am See in Salzgitter einstimmig aus. Von den 100 geladenen Delegierten waren alle erschienen - davon 43 Frauen und 57 Männer.

Die Bundesliste der SPD zur Europawahl wird am 9. Dezember in Berlin beschlossen. Am 26. Mai 2019 sollen die Bürger der Europäischen Union ein neues Europaparlament wählen. Aus Deutschland ziehen 96 Abgeordnete ins Europäische Parlament ein. Insgesamt wird es dann 705 Europaabgeordnete geben. Nachdem die SPD im Bezirk Braunschweig bei der vergangenen Europawahl im Jahr 2014 mit 35,57 Prozent ein starkes Ergebnis geholt hat, blickt man hier recht zuversichtlich voraus. Ein ähnliches gutes SPD-Ergebnis bräuchte auch der jetzt nominierte Francescantonio (Franco) Garippo, wenn er denn im kommenden Jahr ins Europa-Parlament einziehen will.

Arbeitsminister Hubertus Heil (von links), die Spitzenkandidaten Anna Neuendorf und Franco Garippo, sowie Gastredner Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Foto: Holger Neddermeier

Trotz der aktuell schwierigen Situation der Sozialdemokratie wolle er kämpfen. Garippo ist VW-Betriebsrat, Ortsbürgermeister in Kästorf/ Sandkamp und Mitglied im Wolfsburger Stadtrat. Der 60-Jährige zeigt sich zuversichtlich und sieht in der Europawahl eine große Herausforderung für die Demokratie. Ihm bereite allerdings der Rechtsruck und antidemokratische Strömungen große Sorgen. Man habe sich in den vergangenen zehn Jahren zu sehr in negative Diskussionen rund um die Arbeit des Europaparlaments verstrickt und Europa nur wenig weiterentwickelt. Man müsse Europa den Bürgern wieder näher bringen und auch das Programm der SPD.

Ganz ähnlich sieht das der Arbeitsminister und SPD-Bezirkschef Hubertus Heil. Es gehe um die richtige Performance der SPD bis zur Europawahl insgesamt: „Wir sind kommunikativ sicher gerade nicht Weltmeister.“ Und das sei noch vorsichtig formuliert, so Heil. Die vielen positiven Dinge, die die Partei innerhalb der Großen Koalition durchgesetzt habe, fallen „nur keiner Sau auf“. Die Regierungskrisen der vergangenen Monate, bei der die SPD auch keine gute Figur gemacht habe, seien da alles andere als hilfreich gewesen. Die Europawahl sei eine Schicksalswahl für den europäischen Kontinent, so Heil. Deshalb werde der SPD Bezirk Braunschweig mit seinen Kandidaten alles tun, die Bürger zur Wahl zu bringen, um dann möglichst auch die Sozialdemokratie zu wählen.

Mit Blick auf die „Groko“ in Berlin dürfe man jetzt nicht aus Angst vor dem eigenen Untergang das Handtuch schmeißen. Wenn diese Regierung Stillstand sei und nichts mehr beschlossen werde oder gravierende Fehlentscheidungen getroffen werden, dann sei eine Regierungsbeteiligung kein Selbstzweck. „Aber nur aus Angst vor dem Tod - dürfe man keinen Selbstmord begehen“, mahnte Heil.