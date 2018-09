Auf der Autobahn 39 in Braunschweig ist es am Montagmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein LKW in der Abfahrt auf die A391 in Richtung Ölper von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Angaben keiner. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten.

Laut Polizei werden diese noch mindestens ein bis zwei Stunden andauern. Derzeit ist die Abfahrt voll gesperrt.