Besucher bekommen Wandertipps im BZV-Medienhaus

Die aktuelle Zahl von Samstag: 8561. So oft war Brocken-Benno schon auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Am Sonntag, so sein Plan, wollte er schon wieder auf den Gipfel des Harzes. Für Benno Schmidt, so der richtige Name von Brocken-Benno, ist der Berg auch „das“ Symbol der deutschen Einheit....