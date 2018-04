45 neue E-Busse sollen bis 2023 in der Region fahren

Der Aufsichtsrat der KVG hat am Donnerstag grünes Licht für entsprechende Pläne gegeben. Demnach sollen in fünf Jahren in der Stadt Salzgitter, in der Stadt Wolfenbüttel sowie in Stadt und Landkreis Helmstedt 48 Elektrobusse fahren. Bisher sind es drei. Der Anteil der E-Busse würde auf rund 25...